Порошенко вновь пропустил допрос в ГБР

Киев, 18 сентября. Бывший президент Украины Петр Порошенко вновь не явился на допрос в Госбюро расследований, где политик должен был дать показания по делу о злоупотреблении властью. Об этом в среду заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

«Петр Порошенко был вызван на допрос по уголовному делу, которое касается возможного злоупотребления служебным положением и возможного вмешательства в деятельность судей Украины. Он не пришел. Повестка будет направлена повторно», — пояснила она журналистам.

Представители Порошенко объяснили его неявку в ГБР высокой занятостью на посту депутата Верховной рады.

Напомним, что бывший президент Украины является фигурантом по меньшей мере 13 уголовных дел. Он подозревается в отмывании средств, госизмене, уклонении от уплаты налогов и превышении полномочий. В последнем случае речь идет о продлении полномочий судей в 2016 году без официального переназначения.

После провала на президентских выборах Порошенко выдвинул свою партию «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко») в Раду, которая заняла там четвертое место, и сам попал в парламент по списку.

Отметим, что статус парламентария защищает политика от уголовного преследования до 1 января 2020 года, когда закон об отмене депутатской неприкосновенности не вступит в силу. Впрочем, это может произойти и раньше, если остальные депутаты по просьбе генпрокурора проголосуют за снятие неприкосновенности со своего коллеги.