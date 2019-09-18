Комиссия ГД проведет новое заседание о вмешательстве Google и Facebook в дела РФ

Москва, 18 сентября. Министерство юстиции, ЦИК и Роскомнадзор предоставят новые доказательства иностранного вмешательства в дела России со стороны Google и Facebook. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по изучению данных фактов Василий Пискарев.

«Мы ждем с материалами уполномоченных представителей из данных ведомств. Я хотел бы, чтобы мы не просто получили материалы, но еще и вместе их обсудили», — добавил он.

Пискарев уточнил, что этому вопросу будет посвящено отдельное заседание комиссии.

«Ориентировочно оно может состояться в пятницу, 20 сентября», — сообщил Пискарев.

Напомним, политическая реклама в поисковике Google, соцсети Facebook и на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google, была ранее выявлена Роскомнадзором в рамках мониторинга средств массовой коммуникации.

После этого в Госдуме принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в суверенные дела России. Парламентарии сообщили, что зарубежные СМИ и диппредставительства ряда стран (в частности, США) призывали россиян участвовать в незаконных акциях протеста в Москве. По мнению депутатов, такие действия являются недопустимыми и угрожают целостности России.

В августе спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва обратится к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатов и журналистов в дела России в связи с освещением запрещенных акций в столице 3 августа.

Несанкционированные митинги были организованы несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другими «политиками». Они использовали в качестве повода отказ МГИК регистрировать их на выборы в МГД. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала действия «оппозиционеров» шантажом.

Важно отметить, что отказ их регистрировать был законным. Причиной стало огромное количество фальсификаций в их подписных листах. В частности, юрист так называемого ФБК блогера Навального Любовь Соболь использовала данные умерших москвичей, организовала подпольную фабрику по подделке подписей в свою поддержку. При этом от ответственности за призывы к участию в запрещенных сходках Соболь прикрылась своей пятилетней дочерью.