Матвиенко тепло поблагодарила Беглова за назначение сенатором от Петербурга

Санкт-Петербург, 18 сентября. Валентина Матвиенко поблагодарила губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за назначение сенатором от Северной столицы. Матвиенко также тепло поздравила главу города со вступлением в должность, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Большого зала Мариинского дворца.

«Уважаемый Александр Дмитриевич, я глубоко признательна за то, что мне вновь доверили представлять исполнительную власть Санкт-Петербурга в верхней палате Федерального собрания — Совете Федерации. Я искренне за это благодарю. Для меня это возможность и дальше активно участвовать в жизни города, помогать Петербургу, помогать петербуржцам. И поверьте, что я буду делать все, что в моих силах: привлекать федеральные возможности, федеральные ресурсы, привлекать новых инвесторов, помогать развивать, расширять международное сотрудничество. Вы очень красиво сказали о том, как вы благодарны Петербургу. Я хочу сказать, что полностью разделяю ваши слова, и для меня Петербург — это тоже моя жизнь, моя судьба, я его бесконечно люблю. Я сделаю все, чтобы это доверие оправдать. Я искренне желаю вам успехов. В добрый путь. Я надеюсь, вместе нам многое удастся», — сказала Валентина Матвиенко.

Ранее Александр Беглов, вступивший в должность губернатора Северной столицы, подписал распоряжение о назначении Валентины Матвиенко на пост сенатора от исполнительной власти Северной столицы. Матвиенко отметила, что Петербург — это уникальный город с особым научным, производственным и инновационным потенциалом, а также — город великой культуры.

Она выразила уверенность, что Беглов сформирует профессиональную команду единомышленников, которая сможет исполнить положения предложенной им программы, нацеленной на развитие и лидерство Петербурга в самых разных сферах.

«Коллеги, я как никто другой знаю, как непросто быть губернатором, какая это сложная и многотрудная работа, какая это ответственность 24 часа в сутки семь дней в неделю — ответственность за все, что происходит в городе. Я бы сказала, что это не работа — это особая миссия, это служение. Но великая честь, большое счастье — служить нашему замечательному, лучшему городу в мире. И огромная радость — видеть результаты своего труда, когда появляются новые жилые дома, школы, детские сады, новые дороги. Это, конечно же, доставляет огромное удовлетворение», — сказала Валентина Матвиенко.

Напомним, в Мариинском дворце состоялась процедура инаугурации губернатора Санкт-Петербурга. В должность главы города вступил Александр Беглов.