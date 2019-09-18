Трансляции трех каналов РФ прекратили в отеле на западе Украины

Киев, 18 сентября. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в среду сообщил о прекращении ретрансляции трех телевизионных каналов РФ в гостинице в Ивано-Франковской области. Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

Согласно информации ведомства, 9 сентября представителю Нацсовета по ТВ поступила претензия, что в отеле Villa Morishka ретранслируются следующие телевизионные каналы: Первый канал, «РТР-Планета» и «Россия-24».

По итогам проведенных мероприятий совместно с управлением Службы безопасности Украины (СБУ) в Ивано-Франковской области и разъяснительной беседы с руководством гостиницы, в этом заведении прекращен показ указанных каналов.

Напомним, киевские власти регулярно ограничивают работу российских СМИ в стране, в том числе систематически запрещая въезд на Украину корреспондентов из России.

Дипломатическое ведомство РФ ранее призвало страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации дать оценку политике Киева касательно СМИ. В конце 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных представителей СМИ и призвало внимательнее рассматривать санкционные меры.