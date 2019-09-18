Топалов на фоне сообщений о приговоре провокатору Устинову заявил, что наказаний без вины не бывает

Москва, 18 сентября. Наказаний без вины не бывает, заявил бывший участник музыкальной группы Smash Влад Топалов, комментируя приговор актеру Павлу Устинову, который совершил нападение на сотрудника правоохранительных органов во время несанкционированного митинга так называемой «оппозиции» 3 августа в Москве.

Известный российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в своем профиле в Instagram пост, в котором выразил уверенность в невиновности Устинова. Топалов прокомментировал сообщение своего коллеги, отметив, что «наказаний без вины не бывает».

«Как сказал герой Высоцкого в Месте Встречи: «Запомни, Шарапов, наказаний без вины не бывает». У нас не каменный век и не инквизиция, чтобы без вины сажали на 3,5 года. Не укладывается в голове. Если честно, не согласен со всей этой волной: «Он вообще не виноват, а вон какое наказание», — написал Топалов.

Позже бывший участник музыкальной группы Smash заметил, что в России часто приговор не всегда сопоставим с проступком.

«Но чтобы невинные были в зале суда — не согласен», — резюмировал он.

Напомним, по решению Тверского суда Москвы Устинова приговорили к 3,5 годам лишения свободы за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов. Во время незаконного митинга 3 августа Устинов применил насилие к представителю ОМОНа и вывихнул ему плечо. Суд рассматривал дело Устинова в рамках российского законодательства, изучил показания свидетелей и запись с камеры. На кадрах можно увидеть, что Устинов, действительно, оказывает сопротивление и наносит повреждение правоохранителю.

Ранее руководитель АНО «Евразийский Институт Исследований и поддержки молодежных инициатив» Дмитрий Захаров заявил, что оппозиционная деятельность в РФ выстраивается на «сакральных жертвах режима», а осужденный Павел Устинов является очередным объектом для провокаций.

Так называемая «оппозиция» начала призывать столичных жителей к участию в несанкционированных митингах после того, как соратников скандального блогера Алексея Навального не допустили на выборы в Мосгордуму из-за фальсификации подписей. Особо отличилась юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь: в ее избирательных листах нашли подписи мертвецов, в одной из квартир сотрудники полиции обнаружили штаб по рисовке подписей в ее пользу.

«Оппозиция» провела несколько несанкционированных митингов в Москве. СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля. По объединенному в одно производство уголовному делу арестованы несколько человек, в том числе Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев.