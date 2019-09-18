Сирия, 18 сентября. Боевики ИГ1 организовали засаду в пустынном районе на востоке Хомса. Митинг за отставку курдской администрации прошел в городе Аль-Хесан в Дейр-эз-Зоре. Протурецкие исламисты похитили человека в Африне ради выкупа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям «Ан-Нусры»*** на юге Идлиба.

Бригада «Аль-Амшат»: похитила одного из мирных жителей в кантоне Африн с целью получения выкупа.

«Исламское государство»1: организовало засаду на востоке провинции Хомс.

Курды: столкнулись с протестами населения в Северном Дейр-эз-Зоре; подозреваются в организации взрыва в городе Азаз на севере Алеппо; стягивают отряды к линии соприкосновения сил с САА в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Новый взрыв прогремел в зоне контроля протурецких боевиков в Северном Алеппо. Согласно информации военного источника в сети Twitter (NeSyria), сработало СВУ, заложенное недалеко от города Азаз. Его детонация привела к гибели ребенка и ранению мужчины. Активисты вооруженной оппозиции подозревают в установке бомбы радикалов из курдской группировки «Силы освобождения Африна», действующих подпольно в рамках операции «Гнев оливок».

Тем временем в Африне продолжаются похищения гражданских лиц оккупантами. По данным новостного портала Al Manar News, исламисты бригады «Аль-Амшат» задержали одного из мирных жителей в деревне Джикла Тахтани западнее административного центра кантона. За его освобождение боевики потребовали у родственников заплатить выкуп в размере десяти тысяч долларов.

Провинция Хомс

Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что на востоке провинции Хомс произошло нападение боевиков «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность. Террористы организовали засаду на военных Сирийской арабской армии (САА) и Национальных сил обороны****** (NDF) в пустынном районе недалеко от города Хамима. Поступают данные о гибели около десяти бойцов проправительственных отрядов и САА, которые, однако, пока требуют подтверждения. Военные эксперты связывают присутствие «спящих ячеек» группировки в Сирийской пустыне с близостью оккупированной США территории вокруг базы «Ат-Танф». Поскольку для САА доступ к так называемой зоне безопасности ограничен, джихадисты имеют возможность найти там укрытие.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступают сведения о нарастании напряженности на линии соприкосновения сил курдов и Сирийской арабской армии (САА). Twitter-канал (DeirEzzor24) передает, что и «Демократические силы Сирии»**** (SDF), и правительственные войска стягивают силы к границам занимаемых территорий к северу от Дейр-эз-Зора. Напомним, данные о передислокации дополнительных курдских отрядов к городу Аль-Хусейния поступали еще в конце прошлой недели.

Между тем в районах, оккупированных SDF, вновь отмечаются митинги населения. Информагентство Al Manar News сообщает о протестах в деревне Аль-Хесан в северной части провинции. Демонстранты потребовали от курдской администрации передачи контроля над населенным пунктом местному совету. Как известно, подобные протестные акции нередко завершаются разгоном с применением оружия.

Провинция Даръа

В провинции Даръа произошли новые вылазки неизвестных. Как передает новостной портал Halab Today TV, в населенном пункте Аль-Херак был застрелен один из членов проасадовского ливанского формирования «Хезболла» по имени Фахер Аль-Замель. Кроме того, в районе Даръа Аль-Балад на юге административного центра провинции был убит Мухаммад Ахмад Аль-Мисри, который до примирения с властями САР являлся одним из боевиков группировки «Пятый корпус», связанной с «Сирийской свободной армией»** (ССА). Предполагается, что организаторами налетов могут быть радикалы вооруженной оппозиции, которые ушли в подполье после освобождения территорий провинции силами САР. Напомним, Даръа и соседняя Эль-Кунейтра были полностью зачищены от исламистов к концу июля прошлого года.

Провинция Идлиб

После провокационных ударов исламистов на северо-западе Хамы Сирийская арабская армия (САА) возобновила обстрелы их позиций на юге Идлиба. По сведениям военного источника в сети Twitter (jisrtv), правительственные подразделения открыли огонь по военным объектам террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» и выступающих на ее стороне бандгрупп в районе населенного пункта Кафр-Набаль. Кроме того, как передает медиапортал Step News Agency, столкновения фиксируются неподалеку от деревни Ракайя. Никакой информации о потерях сторон в живой силе или технике пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.