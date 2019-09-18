Дамаск, 18 февраля. Главный координатор по гуманитарным вопросам ООН в Сирии Корин Флейшер передала Центру по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории САР оперативный план по выводу оставшихся жителей лагеря «Рукбан». Оставшихся беженцев из сирийского лагеря «Рукбан» начнут выводить 27 сентября, сообщает ФАН.

«По данным представителей ООН, отвечающих за решение гуманитарных вопросов в Сирийской Арабской Республике, ими получены от американской стороны гарантии по обеспечению безопасности автобусных колонн ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в 55-километровой зоне Эт-Танф и работы сотрудников гуманитарных организаций непосредственно в лагере «Рукбан», — рассказал представитель межведомственного координационного штаба России Леонид Антоник.

В Минобороны РФ надеются на то, что в этот раз американские гарантии «окажутся не пустыми обещаниями, а воплотятся в реальные дела на благо многострадальных сирийских граждан».

В августе сообщалось, что в лагере беженцев «Эр-Рукбан», находящимся под контролем США в зоне Ат-Танф, складывается тяжелая гуманитарная ситуация. Местный источник опубликовал письмо в социальной сети Facebook, в котором рассказал о ситуации в лагере своей сестре. Письмо было передано сестре беженцами, которым удалось покинуть лагерь 14 августа 2019 года. Письмо было опубликовано с разрешения сестры. Некоторые имена закрашены для безопасности автора письма.

Стоит отметить, что ситуация в лагере «Эр-Рукбан» находится на гране катастрофы: сирийским беженцам, проживающим на его территории, практически не оказывается медицинская помощь. У многих людей до сих пор существует потребность в еде и воде.

В первую очередь из-за сложившейся негативной ситуации в лагере страдает наиболее незащищенный слой населения — дети. Два из трех находящихся в «Эр-Рукбане» медицинских пункта — «Тадмор» и «Карьятейн» — предоставляют медпомощь исключительно на платной основе. Однако у подавляющего большинства беженцев нет никаких средств.

Благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) лагерь покинули свыше 17 тысяч гражданских, то есть почти 40% его обитателей. Согласно замыслам Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев, остальных людей в ближайшее время нужно начать выводить до 3,5 тысячи человек в пять дней.