Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Военные рассказали о драке в лагере «Эр-Рукбан» и похищении гуманитарного груза

47
0 Оставить комментарий

Военные рассказали о драке в лагере «Эр-Рукбан» и похищении гуманитарного груза

Москва, 18 сентября. В сирийском лагере для беженцев «Эр-Рукбан» 9 сентября боевики спровоцировали беспорядки при распределении гуманитарной помощи. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев Алексей Бакин на экстренном заседании в Национальном центре управления обороной РФ.

Как рассказал представитель Минобороны РФ, в этот день сотрудники ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца выдавали продуктовые наборы семьям, которые собирались покинуть лагерь.

«Между собравшимися на пункте выдачи жителями «Эр-Рукбана» и контролирующими ход распределения гуманитарного груза членами вооруженных группировок лагеря началась ожесточенная драка, — отметил Бакин. — В ходе беспорядков на некоторых добровольцев Сирийского Арабского Красного Полумесяца и жителей, ранее уже получивших помощь, совершили нападение. При этом часть гуманитарного груза была похищена».

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев отметил, что лидеры вооруженных бандформирований отговаривают беженцев покидать лагерь и отказываются гарантировать безопасность представителей ООН в зоне Ат-Танф, чем ставят на грань срыва операцию по спасению сирийцев.

В Минобороны РФ уточнили, что вывод оставшихся жителей лагеря «Эр-Рукбан» назначен на 27 сентября.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров