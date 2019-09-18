Военные рассказали о драке в лагере «Эр-Рукбан» и похищении гуманитарного груза

Москва, 18 сентября. В сирийском лагере для беженцев «Эр-Рукбан» 9 сентября боевики спровоцировали беспорядки при распределении гуманитарной помощи. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев Алексей Бакин на экстренном заседании в Национальном центре управления обороной РФ.

Как рассказал представитель Минобороны РФ, в этот день сотрудники ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца выдавали продуктовые наборы семьям, которые собирались покинуть лагерь.

«Между собравшимися на пункте выдачи жителями «Эр-Рукбана» и контролирующими ход распределения гуманитарного груза членами вооруженных группировок лагеря началась ожесточенная драка, — отметил Бакин. — В ходе беспорядков на некоторых добровольцев Сирийского Арабского Красного Полумесяца и жителей, ранее уже получивших помощь, совершили нападение. При этом часть гуманитарного груза была похищена».

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев отметил, что лидеры вооруженных бандформирований отговаривают беженцев покидать лагерь и отказываются гарантировать безопасность представителей ООН в зоне Ат-Танф, чем ставят на грань срыва операцию по спасению сирийцев.

В Минобороны РФ уточнили, что вывод оставшихся жителей лагеря «Эр-Рукбан» назначен на 27 сентября.