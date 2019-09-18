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РФ и Украину ждет много кропотливой работы для договоренностей по газу, заявил Песков

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РФ и Украину ждет много кропотливой работы для договоренностей по газу, заявил Песков

Москва, 18 сентября. РФ и Украину ждет много кропотливой работы для договоренностей по газу. Об этом заявил на брифинге в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о предстоящей в Брюсселе встрече Москвы и Киева по газу, Песков отметил, что с этим необходимо обратиться в министерство энергетики РФ.

«Это вопрос экономической целесообразности. По этому вопросу министерства будут договариваться, а удастся договориться или нет… Не стоит ждать от этой встречи каких-то конкретной договоренностей», — заявил он.

Пресс-секретарь лидера РФ подчеркнул, что «необходимо вести еще много кропотливой работы», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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