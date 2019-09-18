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Беглов закрепил за Матвиенко статус представителя Петербурга в Совфеде

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Беглов закрепил за Матвиенко статус представителя Петербурга в Совфеде

Санкт-Петербург, 18 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Валентины Матвиенко на пост сенатора от исполнительной власти Северной столицы. Об этом Беглов заявил в ходе церемонии вступления в должность губернатора.

 «Я уверен, что ваш опыт будет способствовать укреплению интересов города», — отметил он.

Напомним, что Матвиенко была губернатором Петербурга с октября 2003 по август 2011 года. После этого она стала сенатором от Петербурга и председателем Совета Федерации. Кроме того, с 2011 года Матвиенко является постоянным членом Совета безопасности России.

Александр Беглов победил на прошедших в начале сентября губернаторских выборах, обойдя с большим отрывом своих соперников — Надежду Тихонову и Михаила Амосова. В своей предвыборной программе Беглов делал акцент на развитии социальной составляющей города — школ, больниц и детсадов.

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