Беглов поблагодарил Путина за внимание к Петербургу

Санкт-Петербург, 18 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил президента России Владимира Путина за внимание к городу.

Беглов во время торжественной церемонии инаугурации выступил с речью, в которой прозвучали слова благодарности в адрес горожан.

«Ваша поддержка придавал сил», — констатировал он.

Губернатор Петербурга также поблагодарил президента России за проявляемое к Петербургу внимание. В своей речи Беглов уделил внимание и своему предшественнику — Георгию Полтавченко.

«Он [Полтавченко] сумел сохранить и приумножить потенциал Петербурга, решить важные проблемы», — заявил Беглов.

Глава Северной столицы констатировал, что городу предстоит сделать шаг вперед,

«Для развития у него [Петербурга] все есть, — подчеркнул Беглов. — Мы открываем новые высокотехнологичные предприятия, город вернулся в федеральную повестку. Петербург должен стать развитым современным городом. Главное — слушать жителей, быть внимательным к потребностям петербуржцев».

Беглов назвал Петербург своим домом. Он напомнил, что в Северной столице живут его близкие, похоронены родители.