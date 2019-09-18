Беглов поблагодарил Путина за внимание к Петербургу

Санкт-Петербург, 18 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил президента России Владимира Путина за внимание к городу.
Беглов во время торжественной церемонии инаугурации выступил с речью, в которой прозвучали слова благодарности в адрес горожан.
«Ваша поддержка придавал сил», — констатировал он.
Губернатор Петербурга также поблагодарил президента России за проявляемое к Петербургу внимание. В своей речи Беглов уделил внимание и своему предшественнику — Георгию Полтавченко.
«Он [Полтавченко] сумел сохранить и приумножить потенциал Петербурга, решить важные проблемы», — заявил Беглов.
Глава Северной столицы констатировал, что городу предстоит сделать шаг вперед,
«Для развития у него [Петербурга] все есть, — подчеркнул Беглов. — Мы открываем новые высокотехнологичные предприятия, город вернулся в федеральную повестку. Петербург должен стать развитым современным городом. Главное — слушать жителей, быть внимательным к потребностям петербуржцев».
Беглов назвал Петербург своим домом. Он напомнил, что в Северной столице живут его близкие, похоронены родители.
«Мой долг — сделать все возможное для этого города», — заключил губернатор.