МО РФ попросит ООН обратить внимание на незаконные действия США в САР и ситуацию в Ракке

На экстренном заседании межведомственных координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики в Национальном центре управления обороной РФ рассказали о ситуации в сирийской Ракке.

Начальник штаба Михаил Мизинцев назвал Ракку «кровоточащей раной на многострадальном теле Сирии, где при молчаливом бездействии американской стороны продолжается гуманитарная катастрофа».

Город разрушен бомбардировками ВВС международной коалиции и находится на подконтрольной США территории. В Ракке не развернуты работы по восстановлению и не ведется масштабного разминирования, сообщили в Минобороны.

«От взрывоопасных предметов гибнут или получают увечья местные жители, и особенно часто от этого страдают дети. Для разбора огромных завалов необходимы техника и квалифицированные специалисты, которых нет, поскольку у США и их союзников в этом нет никакой заинтересованности, — рассказал Мизинцев. — Такое положение дел уже стало стандартным результатом региональной политики США, направленной на достижение лишь собственных целей без учета интересов местного населения».

Ситуация в Ракке, а также в лагерях беженцев «Эр-Рукбан» и «Аль-Хол» (которые пока не удается расформировать из-за препятствий с американской стороны), говорит о двойных стандартах США и их союзников, считают в Минобороны РФ.

Действия США дают полное основание для немедленного рассмотрения их незаконных действий на территории суверенного сирийского государства в Совете безопасности ООН, утверждают в российском военном ведомстве.