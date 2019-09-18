Полпред президента по СЗФО отметил опыт и профессионализм Беглова

Санкт-Петербург, 18 сентября. В Мариинском дворце на инаугурации губернатора Северной столицы с поздравительной речью выступил полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Он поздравил Беглова с уверенной победой и отметил, что его опыт и профессионализм помогут сделать город еще более красивым и удобным.

По его словам, избиратели оценили не только программу Беглова, но и бюджетную, экономическую, социальную направленности, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Убежден, что ваш опыт и профессионализм позволят вам грамотно руководить Петербургом. Желаю вам успехов, в добрый путь», — добавил Гуцан.

В Мариинском дворце в эти минуты проходит инаугурация руководителя города Александра Беглова.

Напомним, ранее Горизбирком Северной столицы сообщил, что Беглов победил на выборах главы города, за него проголосовали 64,43% — это 734 903 избирателя.

На второй строчке оказался кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов — 182 797 голосов избирателей, тройку замкнула Надежда Тихонова от «Справедливой России» — 192 114 человек.

Суммарно свои голоса отдали 1 миллион 147 тысяч 45 человек. Явка на выборах губернатора составила 30,07%.

По словам политолога Дмитрия Панова, выборы прошли в спокойной обстановке.