Корреспондент ФАН запечатлел митинг в Алеппо против США под лозунгом «Сирия — сирийцам»

В Алеппо прошли массовые акции протеста, участники которых выступили против незаконного военного присутствия войск США и Турции на территории Сирии. Демонстрации взяли свое начало из студенческого городка одного из университетов города. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР прислал эксклюзивные кадры с места событий.

Преподаватели и студенты, а также представители партии «Баас» требовали вывода с территории Сирии американских и турецких военнослужащих. Далее демонстранты переместились на центральную площадь Алеппо Саадалла аль-Джабри, где к ним присоединились местные жители города: взрослое население, школьники и представители духовенства.

Все они до позднего вечера продолжали скандировать главный лозунг демонстрации: «США, прочь из Сирии!». Всего в протестах приняли участие более двух с половиной тысяч человек, передает наш репортер.

Участники акции, кроме того, особенно подчеркивали необходимость следования принципу территориальной целостности их страны и требовали от иностранных интервентов уважения к независимости и суверенитету САР, подчеркивая, что любые действия военных Соединенных Штатов и Турции в арабской республике незаконны.

Ряд демонстрантов из числа студентов университета Алеппо поделились с корреспондентом ФАН, что цель их участия в митинге — напомнить миру о том, что Сирия принадлежит сирийцам и что они сами должны решать ее судьбу без разрушительного и агрессивного иностранного вмешательства тех стран, которых Дамаск к сотрудничеству не приглашал.

Напомним, Анкара и Вашингтон ранее заключили соглашение по поводу формирования так называемой безопасной зоны вдоль северной границы САР за Евфратом, тем самым вызвав негодование легитимного сирийского правительства и народа республики. В МИД Сирии данные договоренности назвали нападением на суверенитет страны. Несмотря на это, турки и американцы приступили к совместному патрулированию территорий на окраинах провинций Ракка и Хасака.