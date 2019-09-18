Беглов пообещал оправдать доверие петербуржцев и сделать их жизнь лучше

Санкт-Петербург, 18 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглова на церемонии инаугурации поблагодарил всех жителей города за поддержку и пообещал оправдать оказанное ему доверие.

«Петербург для меня — не просто самый красивый и лучший город. Здесь могила моих родных, здесь живут мои близкие. Мой долг — оправдать доверие петербуржцев, сделать их жизнь лучше. Вместе мы обязательно достигнем успеха», — сказал он, выступая в Мариинском дворце.

Отдельно он поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников.

«Ваша поддержка придавала мне силы. Особая благодарность президенту РФ Владимиру Путину за внимание и участие в судьбе города. Спасибо всем, кто голосовал за меня на выборах, и всем, кто поддержал других кандидатов. Вы показали, что городу необходимо развитие, есть запрос на перемены», — добавил губернатор.

Он также обратился к своему предшественнику Георгию Полтавченко. По мнению Беглова, Полтавченко приумножил потенциал города и сохранил его узнаваемый облик.

«Сегодня Петербург должен сделать шаг вперед. Стать передовым и динамичным. У него его история, культура и вера в его силы и возможности. Проблем много, но мы уже решаем самые неотложные задачи, мы привлекли инвестиции, ввели поддержку многодетным семьям и инвалидам», — подчеркнул он.

Беглов отметил, что Петербург вернулся в федеральную повестку, власть стала более открытой.

«Мы находимся в постоянном контакте с населением. Мы смогли узнать, что больше всего волнует людей. Наша программа основана на понятных людям решениях», — подчеркнул он.

Губернатор также обратился к чиновникам, призвал их слушать и слышать людей.