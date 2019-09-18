В Минобороны РФ заявили о срыве ликвидации «Эр-Рукбана» из-за деструктивных действий США

На территории Сирии все полностью подготовлено для возвращения беженцев из-за рубежа и внутренне перемещенных лиц из лагерей, но расформированию «лагерей смерти» «Эр-Рукбан» и «Аль-Хол» мешают деструктивные действия США. Об этом сообщил начальник координационного штаба России и Сирии по возвращению беженцев Михаил Мизинцев.

«Совместными усилиями России и Сирии в тесном взаимодействии с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и Сирийским Арабским Красным Полумесяцем проделана колоссальная работа для обеспечения возвращения в родные места оставшихся жителей этого «лагеря смерти», — рассказал Михаил Мизинцев.

По словам представителя российского военного ведомства, правительство Сирии достойно подготовилось к тому, чтобы встретить своих граждан. В стране развернуты центры временного размещения; определен упрощенный порядок выдачи документов; подготовлен транспорт для доставки к избранным местам проживания; построены новые и восстановлены пострадавшие от войны жилые дома, для трудоустройства сирийцев созданы рабочие места, для детей предусмотрены дополнительные места в школах, восстанавливаются инфраструктура и социальные объекты.

По данным Минобороны РФ, с 30 сентября 2015 года в Сирию уже вернулись почти два миллиона (1 937 926) сирийских граждан, из них свыше 1 304 012 — внутренне перемещенные лица и более 633 914 — беженцы из-за рубежа.

«Это свидетельствует о выполнении сирийским руководством всех взятых на себя гарантий и обязательств по обеспечению безопасности и достойной жизни своих граждан. Это же неоднократно подтверждали руководители гуманитарных структур Организации Объединенных Наций», — отметили в военном ведомстве.

Для освобождения лагеря «Эр-Рукбан» от американской стороны требовалось немногое: обязать подконтрольные вооруженные бандформирования обеспечить безопасность автобусных колонн ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в 55-километровой зоне Ат-Танф, а также организовать их допуск на территорию лагеря для эвакуации сирийцев, сообщили в Минобороны РФ.

«Выполняя свою часть обязательств, сирийское правительство поддержало инициативу ООН по доставке в лагерь гуманитарного груза в надежде, что это облегчит страдания готовящихся к возвращению в родные места сирийцев. Но организованные подконтрольными США боевиками провокации ставят на грань срыва операцию по эвакуации жителей «Эр-Рукбана». Значительная часть гуманитарной помощи оказалась в руках бандитов, — рассказал Михаил Мизинцев. — Главари бандформирований, действующих в зоне Ат-Танф, отказались гарантировать безопасность в 55-километровой зоне. Складывается впечатление, что свое согласие на реализацию оперативного плана по расформированию лагеря «Эр-Рукбан» американская сторона дала лишь затем, чтобы обеспечить гуманитарной помощью подконтрольных им боевиков».

По оценке ООН и Всемирной организации здравоохранения, ситуация в лагере с приближением холодного времени года будет только ухудшаться. В крайне бедственном положении находятся и вынужденные жители лагеря «Аль-Хол».

Россия до сих пор не видит шагов со стороны Соединенных Штатов по расформированию «Аль-Хола», где гуманитарная ситуация значительно хуже, чем в «Эр-Рукбане», заявили в Минобороны.

Население лагеря насчитывает свыше 68 000 человек, около 80% из них — иностранцы из более чем 70 государств мира. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в лагере достигла закритического уровня: еженедельно более 500 человек становятся носителями желудочно-кишечных инфекций, люди гибнут от инфекционных заболеваний и голода.

В основном жители «Аль-Хола» — женщины и дети, среди них много членов семей боевиков. Российские военные называют «Аль-Хол» рассадником экстремизма, где «подрастающее поколение лишено возможности учиться в школах, зато с малых лет усваивает идеи радикального ислама и экстремизма».

«Очаги напряженности в Сирии нужны американцам лишь для обоснования своего незаконного присутствия на территории суверенного государства и удовлетворения любыми средствами своих геополитических амбиций. Везде, где есть американское присутствие, можно видеть разруху, голод, эпидемии и разгул криминала», — заявил Михаил Мизинцев.

Односторонние деструктивные действия США в расформировании лагеря «Эр-Рукбан» вынудили Минобороны России провести экстренное совместное заседание межведомственных координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики в Национальном центре управления обороной РФ.

Россия считает, что стабилизировать ситуацию в регионе возможно только после полного вывода американского контингента и передачи оккупированных территорий под контроль законного правительства Сирии.