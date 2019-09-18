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Рада отказалась отменить закон об импичменте президента Украины

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Рада отказалась отменить закон об импичменте президента Украины

Киев, 18 сентября. Депутаты Рады отказались отменить закон о процедуре импичмента президента. С таким требованием выступила оппозиционная фракция «Европейская солидарность».

Отмену голосования поддержал только 101 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. Таким образом, украинский парламент отклонил проект постановления, в который перенесли регламентные нормы о процедуре импичмента, убрав с них ссылки на закон о временных следственных и специальных комиссиях ВРУ. Теперь документ направят на подпись президенту страны Владимиру Зеленскому.

Напомним, закон о процедуре импичменте главе государства был предложен Зеленским. Его приняли на минувшей неделе. Однако оппозиция заявила, что голосование прошло с нарушениями, так как парламентарии не смогли подать свои поправки к документу, поэтому его можно оспорить в Конституционном суде.

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