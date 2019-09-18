Беглов вступил в должность губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, 18 сентября. Торжественная церемония вступления Александра Беглова в должность высшего должностного лица Санкт-Петербурга — губернатора Санкт-Петербурга состоялась в Большом зале Мариинского дворца. Беглов принес присягу губернатора и стал полноправным градоначальником Северной столицы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На торжественной церемонии присутствуют представители правительства и администрации города.

Ранее сообщалось, что на торжественной церемонии инаугурации главы города также присутствуют депутаты петербургского Заксобрания, судьи уставного суда города и почетные граждане Северной столицы. Александр Беглов стал 73-м губернатором Петербурга.

Напомним, в единый день голосования в Петербурге состоялись выборы главы города и муниципальных депутатов. Победу в выборах губернатора Северной столицы одержал Александр Беглов — за него проголосовали 64,43% избирателей.