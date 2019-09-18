Началась процедура инаугурации губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, 18 сентября. Процедура инаугурации губернатора Санкт-Петербурга началась в Большом зале Мариинского дворца. В должность главы города вступит Александр Беглов.

На торжественном мероприятии присутствуют спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также депутаты петербургского Заксобрания, судьи уставного суда города и почетные граждане Северной столицы.

Ранее сообщалось, что комитет по законодательству Заксобрания Петербурга назначил время принесения присяги губернатором Северной столицы на 11.00 18 сентября.

11 сентября городской избирком утвердил результаты губернаторских выборов в Петербурге. По итогам подсчета голосов, победу одержал Александр Беглов. Его поддержали 734 903 избирателя.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября в Петербурге состоялись выборы губернатора города и муниципальных депутатов.