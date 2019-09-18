Москва, 18 сентября. Пиар-кампания с требованиями отпустить осужденного Павла Устинова — это попытка расшатать доверие к правоохранительным органам России, заявил политолог Марат Баширов.

Политолог рассказал, что вина Устинова в нападении на сотрудника ОМОНа доказана. По словам эксперта, в России «развернута откровенная пиар-кампания», приговор Устинову «откровенно политизируется». Как считает специалист, все действия так называемой оппозиции направлены на расшатывание доверия к правоохранительным органам.

По данным издания «Экономика сегодня», организаторы этой акции надеются на повторение прецедента с главным редактором «Медузы» Иваном Голуновым.

«Очевидно было намерение Устинова сопротивляться требованиям полиции, вывих плеча сотруднику полиции доказала экспертиза. То есть состав преступления налицо», — подчеркнул политолог.

В понедельник, 16 сентября, Тверской суд Москвы признал виновным Павла Устинова, который напал на бойца ОМОНа во время незаконного митинга, прошедшего в столице 3 августа. Провокатора приговорили к 3,5 года колонии общего режима.

После оглашения приговора появилась петиция за освобождение Устинова. Пользователи Сети высказались за его освобождение.

Напомним, фигурантами объединенного уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей после незаконного митинга, прошедшего в Москве 27 июля, ранее стали 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.

Позже стало известно, что действия пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля переквалифицируют на административные нарушения. Речь идет о Сергее Абаничеве, Данииле Кононе, Валерии Костенко, Владиславе Барабанове и Дмитрии Васильеве.

Организаторами незаконного митинга 27 июля и нескольких других несанкционированных акций, прошедших в столице этим летом, выступили представители так называемой «оппозиции»: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие сторонники скандального блогера Алексея Навального, которых правомерно не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму, поскольку они предоставили поддельные подписи.