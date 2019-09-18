Рогозин рассказал о рисках при отказе перехода на новую технику и идеологию

Санкт-Петербург, 18 сентября. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия рискует оказаться на вторых ролях в случае отказа от перехода на новую технику и идеологию. Об этом он сообщил на встрече со студентами Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Устинова в Петербурге.

Рогозин напомнил, что 6 сентября прошло совещание с участием президента России Владимира Путина по развитию российской ракетной отрасли. Мероприятие проходило на космодроме «Восточный».

Глава Роскосмоса подчеркнул важную роль перемен в этой сфере. Он напомнил, что Россия всегда гордилась своим лидерством в космической отрасли. По мнению Рогозина, в случае отказа от перехода на новую технику и идеологию страна рискует оказаться на вторых ролях.

«Постоянная модернизация убивает все новое, — констатировал он. — Надо двигаться дальше».

Он отметил, что внедрение семейства ракет-носителей «Ангара» позволит России сохранить позиции на рынке пусковых услуг. Первый пуск запланирован на август 2023 года, уточнил Рогозин.

Глава космического ведомства также выразил мнение, что взрывному развитию технологий и сближению стран будет способствовать совместная борьба с астероидами. Он подчеркнул, что необходимо понять, какие риски исходят из космоса. Рогозин также назвал скептиками людей, которые считают астероидную опасность минимальной.