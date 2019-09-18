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Суд вынес приговор Устинову за нападение на ОМОН согласно букве закона, заявил эксперт

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Суд вынес приговор Устинову за нападение на ОМОН согласно букве закона, заявил эксперт

Москва, 18 сентября. Оппозиционная деятельность в России выстраивается на «сакральных жертвах режима», а осужденный Павел Устинов является очередным объектом для провокаций. Об этом заявил руководитель АНО «Евразийский Институт Исследований и поддержки молодежных инициатив» Дмитрий Захаров.

В беседе с корреспондентом «НьюИнформ» он заявил, что Устинов стал очередной «жертвой» провокаторов.

«Либеральная уличная демшиза как раз и строит свою деятельность в России на «сакральных жертвах режима» или за счет необразованных и ведомых граждан», — заметил Захаров.

Он обратил внимание на то, что так называемая «оппозиция» фактически манипулирует своими сторонниками.

Эксперт также прокомментировал тот факт, что прозападные и либеральные СМИ активно тиражируют информацию о приговоре Устинову, при этом занижая значимость совершенных им правонарушений. Это им необходимо для того, чтобы сформировать «правильную картинку» и сыграть на теме «справедливости».

«Галдеж либеральной прессы очевиден, им нужно оправдать действия Устинова, им нужны новые беспорядки и заключенные, на судьбах которых они будут пиариться», — сказал собеседник издания.

С его точки зрения, скандальный блогер Алексей Навальный и его соратница Любовь Соболь являются провокаторами, которые мечтают «сделать тут революцию за счет таких «жертв» среди своих сторонников и западных спонсоров».

Тверской суд столицы признал Устинова виновным в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов и приговорил его к 3,5 года лишения свободы. Отметим, во время несанкционированного митинга 3 августа Устинов выкрикивал антиправительственные лозунги.

Во время задержания он применил насилие к представителю ОМОНа и вывихнул ему плечо. Суд принял во внимание и изучил показания свидетелей и запись с камеры. На кадрах отчетливо видно, что Устинов сопротивляется и наносит повреждение сотруднику правоохранительных органов. Суд рассматривал дело Устинова в строгом соответствии с буквой закона и посчитал доказательства его вины объективными.

Суд вынес приговор Устинову за нападение на ОМОН согласно букве закона, заявил эксперт

Напомним, соратники Навального начали активно призывать горожан выходить на незаконные митинги после недопуска на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций. Так, у Соболь нашли почти 15% поддельных подписей, кроме того, в ее избирательных листах обнаружили подписи мертвецов. Несанкционированные митинги прошли 14 июля, 27 июля и 3 августа. Участники этих сборищ вели себя агрессивно, бросали в полицейских бутылки и куски асфальта.

Сотрудники правоохранительных органов не поддавались на провокации и действовали максимально профессионально, делая все возможное для защиты безопасности жителей столицы.

СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в столице 27 июля, его фигурантами стали 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.

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