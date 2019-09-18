Суд вынес приговор Устинову за нападение на ОМОН согласно букве закона, заявил эксперт

Москва, 18 сентября. Оппозиционная деятельность в России выстраивается на «сакральных жертвах режима», а осужденный Павел Устинов является очередным объектом для провокаций. Об этом заявил руководитель АНО «Евразийский Институт Исследований и поддержки молодежных инициатив» Дмитрий Захаров.

В беседе с корреспондентом «НьюИнформ» он заявил, что Устинов стал очередной «жертвой» провокаторов.

«Либеральная уличная демшиза как раз и строит свою деятельность в России на «сакральных жертвах режима» или за счет необразованных и ведомых граждан», — заметил Захаров.

Он обратил внимание на то, что так называемая «оппозиция» фактически манипулирует своими сторонниками.

Эксперт также прокомментировал тот факт, что прозападные и либеральные СМИ активно тиражируют информацию о приговоре Устинову, при этом занижая значимость совершенных им правонарушений. Это им необходимо для того, чтобы сформировать «правильную картинку» и сыграть на теме «справедливости».

«Галдеж либеральной прессы очевиден, им нужно оправдать действия Устинова, им нужны новые беспорядки и заключенные, на судьбах которых они будут пиариться», — сказал собеседник издания.

С его точки зрения, скандальный блогер Алексей Навальный и его соратница Любовь Соболь являются провокаторами, которые мечтают «сделать тут революцию за счет таких «жертв» среди своих сторонников и западных спонсоров».

Тверской суд столицы признал Устинова виновным в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов и приговорил его к 3,5 года лишения свободы. Отметим, во время несанкционированного митинга 3 августа Устинов выкрикивал антиправительственные лозунги.

Во время задержания он применил насилие к представителю ОМОНа и вывихнул ему плечо. Суд принял во внимание и изучил показания свидетелей и запись с камеры. На кадрах отчетливо видно, что Устинов сопротивляется и наносит повреждение сотруднику правоохранительных органов. Суд рассматривал дело Устинова в строгом соответствии с буквой закона и посчитал доказательства его вины объективными.

Напомним, соратники Навального начали активно призывать горожан выходить на незаконные митинги после недопуска на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций. Так, у Соболь нашли почти 15% поддельных подписей, кроме того, в ее избирательных листах обнаружили подписи мертвецов. Несанкционированные митинги прошли 14 июля, 27 июля и 3 августа. Участники этих сборищ вели себя агрессивно, бросали в полицейских бутылки и куски асфальта.

Сотрудники правоохранительных органов не поддавались на провокации и действовали максимально профессионально, делая все возможное для защиты безопасности жителей столицы.

СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в столице 27 июля, его фигурантами стали 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.