Судья по делу российской компании Concord Management and Consulting LLC на очередном предварительном слушании приняла решение ускорить судебный процесс и призвала стороны решить все процессуальные досудебные споры до начала 2020 года. Это связано исключительно с тем, что сторона обвинения в лице прокуроров из команды Роберта Мюллера всячески затягивала начало судебного процесса. Причина создания бюрократической волокиты американскими прокурорами кроется исключительно в том, что расследование Мюллера не выявило никаких доказательств вины российской компании во вмешательстве в американские выборы, поскольку все обвинение Мюллера сфабриковано от первой и до последней буквы. Чтобы скрыть факт этого наглого подлога, мюллеровские подчиненные всячески старались продлить сроки рассмотрения дела, чтобы успеть слепить новые «улики» против россиян и представить все так, будто компания Concord Management действительно виновна во «вмешательстве». Однако усилия стороны обвинения с треском провалились. Именно поэтому сейчас, на последнем этапе досудебных мероприятий, прокуроры пытаются буквально на ходу выдумать новые обвинения, которых не было в первоначальном обвинительном заключении Мюллера.

«Даже спустя 18 месяцев мы все еще не знаем, в чем нас обвиняют», — справедливо заметил адвокат Concord Management Эрик Дюбелье.

Такого же мнения придерживается и судья Дабни Фридрих, которая указала прокурорам на то, что их позиция по поводу новых претензий к Concord Management не была озвучена заранее. Кроме того, она отметила: обвинение против российской компании сформулировано таким образом, что его даже «сложно понять». Неудивительно, что мюллеровские прокуроры теперь делают все, чтобы запутать суд, и цепляются за любые возможности затянуть процесс на еще более длительный срок.

Впрочем, суд сказал свое слово, и сторона обвинения будет вынуждена явиться на судебный процесс 6 апреля следующего года без какой-либо внятной аргументации и реальной доказательной базы. Для них это означает лишь то, что сбудутся их самые страшные предчувствия — всю команду Мюллера уже не в первый раз ждет полный провал прямо в суде и позор национального масштаба.

Уже давно стало очевидно, что примитивные уловки гособвинения не имеют ничего общего с подлинным правосудием, а очередные попытки мюллеровских прокуроров навязать суду изначально отсутствовавшие в материалах дела дополнительные обвинения против Concord Management — это не что иное, как самый натуральный произвол следствия. Назойливые попытки обвинения запутать судью и затянуть процесс приведут лишь к окончательному развалу этого заведомо бесперспективного дела.

Своей профессиональной и кропотливой работой защита Concord Management показала всю беспочвенность и абсурдность обвинений против российской компании, деморализовав прокуроров из команды Мюллера. Так, 10 сентября адвокаты Concord Management буквально «поймали за руку» государственных обвинителей США на манипулировании фактами, игнорировании постановлений суда, избирательном цитировании судебных заключений и наличии грубых противоречий в собственной позиции.

Благодаря усилиям адвокатов все больше судебных экспертов и простых американцев понимают, что и обвинения в адрес россиян, и все расследование Мюллера — всего лишь куча русофобской грязи и политических инсинуаций.

Напомним, бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер за два года расследования так называемого «российского вмешательства» так и не предоставил каких-либо убедительных обвинений по делу Concord Management, владельцем которой является российский бизнесмен Евгений Пригожин. При этом экс-спецпрокурор неоднократно заявлял, что скоро предъявит некие сенсационные материалы, однако никаких доказательств якобы вмешательства со стороны России в выборный процесс США так и не было представлено.

В итоге чиновник оставил свой пост и ушел из министерства юстиции вскоре после того, как российская компания Concord Management направила иск с требованием привлечь его к ответственности за нарушения закона.

В конце июля американский суд принял решение закрыть дело, в рамках которого демократы обвиняли власти России, а также ГРУ и предвыборный штаб Дональда Трампа в причастности к взлому серверов Демократической партии во время президентских выборов в США в 2016 году.

Мюллер также упорно отказывался раскрывать какую-либо информацию по данному делу, объясняя это вопросами нацбезопасности. Только в августе 2019 года американский суд сенсационно согласился с требованием российской компании Concord Management и приказал предать гласности ходатайства прокуратуры по делу. Несмотря на это, часть документов все равно остается засекреченной.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что расследование Мюллера по «делу о вмешательстве России» лишено всякого смысла. Москва неоднократно опровергала любые обвинения в свой адрес о якобы имевших место попытках повлиять на исход президентских выборов в США.