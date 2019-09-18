Синоптики назвали минувшую ночь самой холодной в Москве с начала осени

Москва, 18 сентября. Ночь 18 сентября стала самой холодной в Москве с начала осени. Об этом сообщили в метеобюро столицы.

По словам синоптиков, на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ минувшей ночью была зафиксирована температура воздуха на уровне +6,4 градуса по Цельсию. В комментарии «Интерфаксу» в столичном метеобюро сообщили, что с начала осени 2019 года эта ночь стала самой холодной.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что давление в Москве в среду достигнет «барического дна». По словам экспертов, понижение атмосферного давления негативным образом скажется на самочувствии людей, которые зависимы от метеоусловий.