Москва, 18 сентября. Тверской суд российской столицы признал актера театра Павла Устинова виновным в деле о нападении на сотрудника Росгвардии 3 августа во время несанкционированного митинга и приговорил его к 3,5 годам тюрьмы.

Как отметил политолог и публицист, глава Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин, после выборов протестное настроение спало, а чтобы хоть как-нибудь его поддерживать, так называемая «оппозиция» ищет любой повод.

«Дело Устинова очень подходит под очередные информационные и общественные протесты, из него действительно делают очередную «сакральную жертву». Оппозиция выдает это так, что он страдает за общую свободу и что действительно у нас полицейское государство», — объяснил эксперт в интервью Nation News.

Политолог подчеркнул, что в действительности Устинов нарушил нормы уголовного законодательства — напал на сотрудника Росгвардии.

На данный момент «либеральные» СМИ и Telegram-каналы пытаются сформировать удобную им повестку дня. С помощью давления со стороны общественности они всеми силами пытаются убедить, что закон можно нарушить, если есть такой общественный прессинг.

В прошедший понедельник Тверской суд Москвы признал виновным Павла Устинова, который напал на бойца Росгвардии во время несогласованной акции 3 августа. После оглашения приговора появилась петиция за освобождение Устинова.

Напомним, фигурантами объединенного уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников полиции после несогласованного митинга, прошедшего в Москве 27 июля, ранее стали 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.

Позже сообщалось, что действия пяти фигурантов дела о массовых беспорядках переквалифицировали на административные нарушения. Речь идет о Сергее Абаничеве, Данииле Кононе, Валерии Костенко, Владиславе Барабанове и Дмитрии Васильеве.

Организаторами незаконной сходки в столице 27 июля и нескольких других несанкционированных акций выступили представители так называемой «оппозиции»: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие единомышленники опального блогера Алексея Навального, которых на законных основаниях не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборах в столичный парламент, потому что они предоставили поддельные подписи. Особенно показала себя в невыгодном свете Любовь Соболь, почти 15% подписей которой оказались фальшивыми. Стоит отметить, что юрист так называемого «ФБК» неоднократно становилась центральной фигурой скандалов, связанных с фальсификацией подписных листов. Так, московская полиция нашла в одной из арендованных ею квартир целую «лабораторию поддельных подписей». Помимо этого, Соболь и ее соратники пошли дальше, использовав подписи мертвецов.