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Песков заявил, что Путин не обсуждал с принцем Саудовской Аравии поставки С-300 и С-400

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Песков заявил, что Путин не обсуждал с принцем Саудовской Аравии поставки С-300 и С-400

Москва, 18 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава страны Владимир Путин не обсуждал с принцем Саудовской Аравии поставки С-300 и С-400, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

У представителя Кремля поинтересовались, обсуждал ли российский президент с принцем Саудовской Аравии условия, при которых ОПЕК+ может нарастить добычу нефти, чтобы стабилизировать цены.

«Нет, не обсуждалась [эта тема]», — отреагировал пресс-секретарь президента.

В свою очередь журналисты спросили, не предлагал ли еще раз Путин во время телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии приобрести российские ЗРК С-300 или С-400.

«Об этом предложении президента хорошо известно, — констатировал Песков. — Нет необходимости повторять то, что уже было сказано».

Песков заявил, что Путин не обсуждал с принцем Саудовской Аравии поставки С-300 и С-400

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в среду Путин и наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонные переговоры. Стороны обсудили нападение на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, произошедшее с 13 на 14 сентября.

На днях президент России предложил властям Саудовской Аравии приобрести российские ЗРК С-400 или С-300. В Кремле констатировали, что реакции на это предложение от Эр-Рияда пока не последовало.

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