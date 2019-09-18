В Крыму пристыдили украинского генерала за план «подкупа» полуострова

Бывший глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил очередной утопический план по «возвращению» Крыма. В Крыму резко на него отреагировали.

По словам Маломужа, жители Крыма сами попросятся обратно на Украину, когда та при поддержке Запада станет мощной страной. В этом случае Киев сможет предоставить Крыму огромные возможности для бизнеса и колоссальные свободы, которые полуострову не дает Россия, сказал Маломуж.

«Есть такой облегченный этап — выведение Крыма в свободную экономическую зону с международным форматом. Американцы, европейцы, украинцы и другие могли бы обеспечивать эффективное функционирование, как Гонконг», — объяснил экс-глава внешней разведки Украины.

Озвученная им модель возвращения Крыма предполагает, что на полуострове сменится руководство путем проведения «свободных выборов», статус полуострова будет определен на ближайшие десять лет. Крым постепенно вернется под социальный, экономический, энергетический и водный контроль Украины, а затем станет зависимым и от международных партнеров Киева. При этом Маломуж обещает, что «гнобить крымчан» не будут, а наоборот — откроют для них «окно возможностей».

«Мы сделаем шаг к возвращению, они сами побегут в этой ситуации. А в это время, если в России будет ухудшение, тем более, все будут в сторону. Но к этому надо прийти», — заключил Маломуж.

Однако председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что украинский генерал разведки совершенно не разбирается в экономике.

«Он не понимает, о чем говорит. Какой экономический расцвет, когда мы шесть лет наблюдаем, как Украина загибается? Это во-первых. А во-вторых, крымчане провели референдум, на котором почти единогласно проголосвали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией, не из экономических соображений, а из моральных. Крым был, есть и будет российским. Мы проголосовали за возвращение домой, а не за то, чтобы нам дали денег или как-то помогали экономически», — заявил крымский депутат.

По словам Черняка, «надежда Киева на то, что крымчане продадутся, — утопична».