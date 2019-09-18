Ульяновск, 18 сентября. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не будет увольнять своего советника Светлану Опенышеву за селфи в «шоколадной» ванне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.

По его словам, Опенышеву не уволят. Такое решение приняла специальная комиссия, обсудившая поступок чиновницы. Губернатор Ульяновской области не будет увольнять чиновницу за селфи «в шоколаде».

Ранее глава Ульяновской области раскритиковал Опенышеву, которая выложила в Instagram селфи из нафталановой ванны. Она сделала снимок в азербайджанском санатории и подписала пост: «Много шоколада не бывает».

Как пишет РИА Новости, губернатор уточнил, что поведение чиновницы не что иное как «чудачество», он потребовал от нее «жить более скромно». Позже Опенышева публично извинилась, пост в социальной сети был удален. По данным средств массовой информации, недельный курс ванн стоит 650 долларов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Иркутской области уволилась чиновница, которую президент России Владимир Путин раскритиковал за грубость по отношению к жителям региона, пострадавшим от наводнения. Об увольнении по собственному желанию Алашкевич рассказала журналистам.

В начале сентября стало известно, что президент России Владимир Путин заявил, что ждет решения от губернатора Иркутской области об увольнении чиновницы, которая оскорбила пострадавших от паводка жителей Тулуна.

Глава российского государства подчеркнул, что не слышал об этом инциденте, однако, по его словам, таких людей нужно увольнять. Путин подчеркнул, что если чиновница оскорбила жителей Тулуна, то «она непорядочный человек».

«Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает», — сказал Путин, выразив надежду на то, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко «примет соответствующее решение».

Напомним, в Сети появилась запись, на которой якобы руководитель пресс-службы губернатора Ирина Алашкевич комментирует встречу жителей Тулуна с президентом России Владимиром Путиным. Женщина называет местных жителей «бичевней» и оскорбительно высказывается в их адрес, критикуя их внешний вид. Сама чиновница назвала фальшивкой аудиозапись.

Напомним, в Иркутской области в конце июня из-за паводка погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Более 100 населенных пунктов, около 11 тысяч домов и 49 дорог оказались подтопленными. Порядка 39 тысяч человек пострадали.