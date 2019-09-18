В ГД предложили создать шорт-лист дефицитных профессий в России

Москва, 18 сентября. Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия», член комитета по бюджету и налогам Виктор Зубарев направил письмо главе Минпросвещения РФ Ольге Васильевой с идеей создать расширенный список дефицитных профессий.

«Одним из вопросов, которым я занимаюсь, остается предложение о введении национального шорт-листа дефицитных профессий», — сообщается в письме парламентария.

Он выступил с предложением поручить соответствующим инстанциям и службам регулярное обновление и публикацию национального шорт-листа в «удобном формате» и с разделением по регионам РФ.

Помимо этого, Зубарев просит руководителя министерства поднять на уровне Кабмина РФ вопросы стимулирования представителей дефицитных профессий, изучить возможности для ликвидации и недопущения кадровой нехватки в рамках региональных экономик, сообщает ТАСС.

В письме Зубарев приводит сведения независимого наблюдения, проведенного сервисами по поиску рабочих мест и сотрудников HeadHunter и Работа.ру с участием Российского союза сельской молодежи (РССМ). Специалисты составили реестр из 15 профессий, наиболее актуальных в разных регионах РФ. Оказалось, что самой редкой квалификацией на рынке труда страны является управление спецтехникой, а, к примеру, машинистов автокрана и экскаватора не хватает во всех федеральных округах.

Отмечается, что копия письма направлена и на имя руководителя министерства труда и социальной защиты РФ Максима Топилина.

Напомним, в конце прошлого месяца ректор Многоуровневого центра профессионального образования Борис Берлянд назвал профессии, которые могут исчезнуть в перспективе из-за невостребованности.