Эр-Рияд заявил, что готов доказать причастность Ирана к атаке на нефтяные объекты

Эр-Рияд, 18 сентября. Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что готово представить доказательства причастности Ирана к атаке на нефтяные объекты, расположенные на востоке королевства. В силовом ведомстве также добавили, что представят иранское оружие, которое «использовалось для нанесения ударов».

Как передает телеканал «Аль-Ихбария», 18 сентября состоится пресс-конференция представителя Минобороны Саудовской Аравии.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Штаты привели свои вооруженные силы в боевую готовность. По его словам, причиной этого решения стали недавние атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Пенс заявил, что глава Госдепартамента США Майк Помпео направился в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Пентагон также заявил о готовности представить общественности доклад, в котором будут названы «виновные» в нападении на саудовские нефтяные объекты, передает «Газета.Ru».

Напомним, 14 сентября на нефтяных объектах в Саудовской Аравии произошел крупный пожар, вызванный ударами БПЛА. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Эр-Риядом, взяли на себя ответственность за атаку.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении Иран, не представив при этом никаких доказательств. Тегеран назвал заявления американского чиновника ложью и отверг обвинения в свой адрес.