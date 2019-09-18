Стоимость ОСАГО может вырасти для нарушающих ПДД водителей

Москва, 18 сентября. Автомобилисты, которые нарушают правила дорожного движения, будут платить больше за полис ОСАГО. Соответствующий законопроект разработало министерство финансов РФ.

Документ предполагает, что у страховых компаний появится возможность повышать стоимость полиса ОСАГО для автомобилистов, которые нарушают ПДД. Окончательное решение касательно цены полиса будут принимать сами страховщики.

Так, получается, что цена ОСАГО может быть увеличена в том случае, если водитель проехал на красный, превысил скорость более чем на 60 километров в час, выехал на полосу встречного движения и пьяную езду. Стоит отметить, что скидок для автомобилистов, которые не нарушают правила дорожно движения, не предусмотрено.

«Страховщик сможет учитывать (а сможет и не учитывать) факт наличия у водителя нарушений ПДД. К таким нарушениям в соответствии с законопроектом может относится неоднократное привлечение к административной ответственности», — пишут «Известия» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Центробанка России.

Заслуженный адвокат России вице-президент «Движения автомобилистов» Леонид Ольшанский заявил, что «страхование должно быть только добровольным, а страховые компании не хотят снизить аварийность, а стремятся лишь к увеличению доходов. Эксперты считают, что подорожание полисов приведет к массовому отказу от покупки ОСАГО.