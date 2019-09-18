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Задержан подозреваемый в нападении на семилетнюю девочку в Хакасии

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Задержан подозреваемый в нападении на семилетнюю девочку в Хакасии

Абакан, 18 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Хакасии задержали мужчину, подозреваемого в нападении на семилетнюю девочку в одном из детских садов Черногорска. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Хакасия.

Сообщается, что инцидент произошел в мае 2019 года. Неизвестный мужчина напал на семилетнюю девочку на территории одного из детсадов Черногорска.

«Незнакомец принудительно привел воспитанницу на веранду детского сада и стал душить. Нападавшего спугнули», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Преступление вызвало широкий общественный резонанс. Следственный отдел по Черногорску возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «В» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». На раскрытие дела потребовалось более трех месяцев кропотливой работы, отметили в МВД Хакасии.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1981 года рождения.

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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Хакасия
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