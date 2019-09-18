На Украине заявили о неудобных вопросах Запада, на которые Киеву придется отвечать

Украинская пропаганда, направленная против России, нелицеприятна не только украинским гражданам, но и уже странам Европы. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Усталость от санкций

Странам Запада все тяжелее придерживаться санкционной политики против России. Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.

По его словам, западные санкции наносят вред российской экономике, но они неидеальные. Поэтому многие страны Запада перестают их поддерживать.

«Западные санкции неидеальны и для наших западных партнеров все сложнее поддерживать их, тем не менее они наносят вред российской экономике. И это побуждает россиян двигаться в правильном направлении», — заявил Пристайко.

Отход от санкционной политики Пристайко увидел, в частности, в восстановлении полномочий российской делегации в ПАСЕ и призывах к возвращению Москвы в «Большую восьмерку».

«Нелицеприятна для прагматичных европейцев»

Как отметил Евгений Голышкин, опасения украинской власти относительно динамики и результатов приближающихся переговоров в «нормандском формате» все отчетливее просматриваются в речах уполномоченных высокопоставленных чиновников. Очевидно, что пропагандистская риторика о «загибающейся» от санкций России уже не работает не только на украинских граждан, но и нелицеприятна для прагматичных европейцев.

«Украинский МИД отдает себе отчет в том, что перед Киевом будут стоять неудобные вопросы, на которые придется отвечать не только популистскими заявлениями, устраивающими какую-то часть вовлеченного в данный процесс мирового сообщества. Но и будут вырабатываться пошаговые планы по выходу из сложившейся ситуации, касающейся Донбасса, решения проблем с транзитом газа через украинскую ГТС и, конечно же, дальнейшего взаимодействия в новом формате», — пояснил Евгений Голышкин.

По словам украинского политолога, такие договоренности будут подкрепляться письменными соглашениями. Не просто так российская сторона озвучивает необходимость письменного предварительного подтверждения Украиной своих намерений к ведению переговоров о приемлемости Киевом «формулы Штайнмайера».

«Если президент Украины Владимир Зеленский действительно хочет перехода отношений с Российской Федерацией и Европейским Союзом на новый качественный уровень, то ему придется учитывать обоюдовыгодные интересы всех сторон, а не двигаться в векторе накаливания противостояния. В период нарастания нового этапа финансового мирового кризиса время пустой риторики уходит — наступает время ответственности и конкретных решений по существующим проблемам повестки дня», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился на предложение Эммануэля Макрона пригласить РФ на саммит «Большой семерки», который пройдет в 2020 году в США. В свою очередь российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Франции назвал полезными любые контакты со странами «Большой семерки», а также не исключил возобновления формата G8.