Украинские силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие в ДНР

Донецк, 18 сентября. Военные ВСУ 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки. Об этом заявили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 14 раз», — заявил представитель ДНР в СЦКК.

Он подчеркнул, что украинские силовики выпустили по территории Донецкой Народной республики более 20 мин. Огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Общее количество примененных боеприпасов равняется 82 единицам. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецкая и Луганская области после государственного переворота отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о своей независимости. Украина начала военную операцию против ДНР и ЛНР, ополченцам удалось оттеснить украинских силовиков. Были приняты минские договоренности с целью урегулирования конфликта на Украине, однако Киев регулярно нарушает пункты соглашения.

Ранее сообщалось, что Народная милиция Луганской Народной Республики обратилась к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой активизировать наблюдение на территории Донбасса, которая находится под контролем украинских силовиков. По его словам, наблюдение необходимо наладить для того, чтобы «выявить вооружение и предотвратить его применение».