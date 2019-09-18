В Госдуме увидели в попытках оправдать провокатора Устинова технологию по уничтожению РФ

«Оппозиционные» и западные СМИ, освещая судебный процесс над участником незаконного митинга Павлом Устиновым, который применил силу в отношении сотрудника полиции, пытаются снизить значимость доводов стороны обвинения, представляя Устинова невиновным; россиян хотят склонить к бунту. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Государственной думы Евгений Федоров.

В понедельник, 16 сентября, Тверской суд отправил на 3,5 года в колонию общего режима участника незаконного митинга в центре Москвы Павла Устинова за применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии.

Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин попытался задержать Устинова, который нарушил общественный порядок, став активным участником массовых беспорядков. При сопротивлении Устинов вывихнул плечо Лягину. Свою вину участник незаконного митинга не признает.

Суд рассмотрел дело Устинова за два заседания. В ходе судебного процесса были изучены видеоматериалы, опрошены свидетели. Давая показания, получивший вывих плеча Лягин рассказал, что провел 20 дней в больнице им. Склифосовского.

Как отметил депутат Евгений Федоров, либеральные, прозападные и западные СМИ используют определенную технологию, которая была запущена после того, как организаторы незаконных митингов — скандально известный блогер Алексей Навальный и его пособница Любовь Соболь — уехали за границу на консультацию. В качестве повода был использован Павел Устинов.

«Есть ролики, в которых видно, что он сопротивлялся полиции. Это очевидные вещи. И он получил по заслугам. Но им (либеральным и западным СМИ. — Прим. ФАН) это неважно. Его используют в качестве «сакральной жертвы». Есть повод, который, собственно, они сами и спровоцировали — незаконные действия, в результате которых он оказался в тюрьме. Это технология. Ее задача — не получить правду, не освободить его, а раскачать в стране ситуацию, направленную на уничтожение российского государства и народа. Эта задача была, когда призывали к незаконным митингам, эта задача и осталась. Просто меняется ее форма реализации», — пояснил Евгений Федоров.

По мнению политика, либеральные и западные СМИ пытаются склонить общество к бунту. Это попытка ударить по Российской Федерации.

В свою очередь президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, комментируя силовой прием, использованный Устиновым против сотрудника Росгвардии, выразил уверенность, что сопротивление сотруднику полиции является незаконным. Кроме того, по его словам, Устинов проявил откровенную агрессию.

Соратница скандального блогера Алексея Навального Любовь Соболь пыталась принудить главу ЦИК Эллу Памфилову участвовать в несогласованном митинге у стен мэрии Москвы, что легализовало бы незаконную акцию и оказало бы еще большее давление на избирательный процесс в столице. Однако глава ЦИК твердо отказалась и назвала это провокацией, которая не имеет смысла. Очевидно, таким образом Соболь пыталась отвлечь внимание от «мертвых душ» и массовой рисовки в ее подписных листах.