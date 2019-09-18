Назван дешевый источник омега-3, заменяющий рыбу и масло

Москва, 18 сентября. Водоросли могут стать дешевым аналогом дорогих рыбы и оливкового масла, которые богаты омега-3.

Medicalxpress, ссылаясь на исследования ученых, рассказал о бюджетном источнике омега-3. Специалисты отмечают, что богатые ненасыщенными жирными кислотами морепродукты или оливковое масло не каждый может себе позволить в необходимых количествах. Продукты с омега-3 необходимы для работы мозга, хорошего зрения, а также для здоровья волос и кожи.

Эксперты советуют выбирать дешевые источники этих питательных веществ. Немногие знают, что одним из таких являются водоросли. Специалисты отметили, что рыба является мощным источником омега-3, потому что питается ими. Кроме того,плохая экология оказывает негативное воздействие на рыб в большей степени, чем на водоросли.

«Одним из источников омега-3 являются богатые противовоспалительными и антиоксидантными соединениями, а также каротиноидами, витаминами и незаменимыми аминокислотами водоросли», — отмечают эксперты.

По мнению специалистов, по насыщенности полезными веществами водоросли можно поставить на один уровень с лососем или добавками с рыбьим жиром. Микроводоросли уже можно купить в виде капсул и капель. Специалисты не исключают, что в ближайшем будущем они будут активно использоваться в еде и напитках.

Ранее китайские ученые нашли фрукт, который замедляет старение. Речь идет о плодах архата.