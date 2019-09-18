Nokia открыла предзаказ в России на новую раскладушку и телефон со «змейкой»

Москва, 18 сентября. В России открыли предзаказ на новые смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2, а также новые кнопочные телефоны Nokia 800 Tough, раскладной Nokia 2720 Flip и простой Nokia 110.

О начале кампании объявила компания HMD Global. Отмечается, что все кнопочные устройства защищены по армейским стандартам. Новинки появятся на российском рынке уже осенью. Рекомендованная розничная цена на смартфон Nokia 7.2 составляет 19 тыс. 990 рублей. Его можно будет приобрести в бирюзовом, графитовом и серебристом цвете. Стоимость Nokia 6.2 составляет 14тыс. 990 рублей. Он доступен в черном и серебристом цветовых вариантах.

Первый противоударный кнопочный телефон Nokia 800 Tough будет стоить 7 тыс. 990 рублей. Он защищен не только от падений, но и от попадания воды и пыли. Классическую раскладушку Nokia 2720 Flip оснастили новыми функциями. В нем появятся приложения Facebook и WhatsApp, а также есть голосовой помощник Google Ассистент. Цена на раскладушку составит 6 тыс. 490 рублей.

Простой кнопочный Nokia 110 с MP3-плеером, FM-радио, камерой и легендарной «Змейкой» будет доступен в черном, розовом и синем цветах. В магазинах он появится в октябре по цене 1 тыс. 790 рублей.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что с начала января WhatsApp перестанет работать на смартфоне Nokia S40.