Бурятия — как раскачивают регионы России. Колонка Николая Старикова

Пока внимание страны было приковано к выборам в столице и Северной столице, попытки раскачки ситуации начались в совершенно ином регионе России — Бурятии. Подробнее — в авторской колонке писателя и общественного деятеля Николая Старикова для Федерального агентства новостей.

Повод стандартный — 9 сентября 2019 года в столице Бурятии, городе Улан-Удэ, прошли выборы мэра. По итогам победил Игорь Шутенков. Казалось бы, банальные для России выборы. Кандидат на пост главы города, «самомедвеженец», поддерживаемый «Единой Россией», получил на выборах 52,5%. Второе место с отрывом в 20% занимает кандидат от КПРФ и сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (36,58%).

Однако раскачка ситуации в Бурятии при использовании всех атрибутов классических «цветных» технологий отличается интересными «находками» желающих дестабилизации региона и всей России в целом.

Давайте пошагово разберем, как же с нуля создаются «массовые протесты», куда стараются вывести как можно больше людей.

Если вы думаете, что выборы и их итоги стали в Бурятии поводом для выступлений, то вы ошибаетесь.

Катализатором стал… шаман. Но шаман не простой, а который под аккомпанемент обязательного в таких случаях Twitter и других соцсетей отправился в Москву… изгонять Владимира Путина. Ясное дело, что в таком серьезном походе без Twitter никак. И поэтому он создается загодя — аж 7 августа 2019 года. При этом шаман направляется в Москву с июля, но почему-то только накануне выборов обрастает медийными ресурсами.

При этом шаман не едет, а ИДЕТ в столицу России. Почему так долго и сложно? Нет, не потому, что он любит ходить пешком. А потому, что он не в Москве должен стать пусковым крючком беспорядков, а в Улан-Удэ. Поэтому идти он должен медленно, чтобы к единому дню голосования (8 сентября) быть не в столице России, а в столице Бурятии.

9 сентября озвучиваются первые итоги выборов, и не успели они еще прозвучать, как в центре Улан-Удэ начинается «стихийный» митинг. Просто так. Сам собой собрался. Да и, кстати, посвящен он был вовсе и не выборам.

А чему, спросите вы?

Отвечаем — шаману. Его героическому походу по изгнанию Путина из Москвы. Оказывается, у идущего ПЕШКОМ в Кремль шамана… есть водитель, которого зовут Игорь Коношанов! 6 сентября 2019 года «газель» под его управлением останавливают сотрудники ГИБДД, подозревающие, что его машина имела признаки изменения номера кузова и замены двигателя. Водитель идущего исключительно пешком шамана оказывает неповиновение законному требованию сотрудников полиции и по решению суда арестовывается на 13 суток.

А далее читаем «совестливые» и «независимые» СМИ:

«Стихийный протест начался в Улан-Удэ 9 сентября. Все началось с задержания сторонников шамана Александра Габышева, который идет в Москву «изгонять Путина», Петра Дондукова и Игоря Коношанова. На центральную площадь Советов вышли несколько сотен человек, которые затем начали протестовать против итогов выборов мэра и депутатов горсовета».

Следите за руками. Один «совестливый» бурятский блогер Дмитрий Баиров сначала сорвал пресс-конференцию выбранного мэра, потом пришел на площадь, куда через соцсети стал активно призывать выйти людей. Сначала, якобы чтобы только помочь шаману. Потом повестка резко переключается и начинается любимая тема всех майданов — нечестные выборы. На площадь срочно прибывают местные члены партии КПРФ, которая не только проиграла выборы мэра, но уступила ЕДРу и места в городском собрании.

Тут же на той же площади совершенно «стихийно» оказывается еще один «помощник шамана» Петр Дондуков. Он пытается организовать массовые беспорядки для «освобождения водителя шамана», оказывает сопротивление полицейским и задерживается ими. Это зачинщикам беспорядков только и нужно! Теперь они будут звать бурятов на улицу, чтобы требовать освобождения двух «задержанных сторонников якутского шамана»! А заодно и отмены итогов выборов!

Кстати, маленькая деталь — сторонник якутского шамана Петр Дондуков является еще и… сторонником другого «деятеля».

«Петр Дондуков — активист из Улан-Удэ, был координатором местного штаба Навального. Ранее Советский райсуд Улан-Удэ назначил ему штраф за неповиновение полиции 9 сентября. Дондуков должен будет заплатить 1 тыс. рублей».

«Цветная» технология запущена — людей выводят на улицу по одному поводу и тут же, как карточные шулеры, его меняют. Теперь уже начинается несанкционированное мероприятие, то есть нарушение закона, под флагом требования новых выборов мэра города! И — для эмоциональности происходящего — освобождения «соратников».

Верховодит процессом блогер Дмитрий Баиров, к которому присоединяются депутат и сенатор от КПРФ. Мы наблюдаем на одной площади трогательное единство: навальнисты, члены КПРФ.

«Инициатор акции, гражданский активист Дмитрий Баиров, считает, что мэром должен стать кандидат от КПРФ и сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев. Он проиграл Шутенкову, отстав на 20% голосов. Позже Мархаев присоединился к стихийной акции и выступил на ней. В митинге также участвует депутат Народного Хурала и еще один лидер КПРФ Баир Цыренов. Он также требует освободить задержанных сторонников шамана, двух жителей Иркутска Петра Дондукова и Игоря Коношанова».

По закону «оранжевого» жанра кто-то всегда должен быть «в застенках», чтобы можно было требовать его освобождения. Театральное представление в традициях лучших «цветных» технологий начинает разворачиваться в столице Бурятии, где ни власти, ни простые люди не понимают происходящего, не умеют распознать всю ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ и ЗАДАННОСТЬ происходящего.

Поэтому в тот же день, 9 сентября, задержан полицейскими на несанкционированной акции был и «блогер» Дмитрий Баиров:

«Советский суд Улан-Удэ арестовал еще на десять суток блогера Дмитрия Баирова, который ранее отбыл административный арест за участие в народном сходе за проведение перевыборов мэра. Об этом рассказал «МБХ медиа» депутат Народного Хурала республики Баир Цыренов».

То есть раскручивать ситуацию и накалять страсти в Бурятии будут всего три человека:

— блогер Дмитрий Баиров, чей ролик (на 14.46) совершенно случайно и стихийно заканчивается «классикой» цветных революций — сжатой в кулак рукой, символикой, очень схожей с аналогичной и на Украине, и в Сирии, и в Турции и т. д. и т. п.;

— депутат Народного Хурала республики от КПРФ Баир Цыренов;

— навальнист, а по совместительству «сторонник якутского шамана» Петр Дондуков.

Разумеется, это только видимая часть «айсберга дестабилизации».

Они все нагнетают страсти, дают интервью западным СМИ, СМИ Ходорковского и стараются дальше раскачивать ситуацию. По очереди они задерживаются полицейскими, и их «призывают немедленно освободить».

Вот, к примеру, «кровавый режим» выписывает навальнисту-шаманисту Петру Дондукову бесчеловечный штраф в одну тысячу рублей, но на выходе из суда он немедленно начинает опять организовывать незаконные акции! И его за это вновь задержат, но только… через неделю.

«Потомки Чингисхана, собирайтесь»: сторонника идущего в Москву шамана обвинили в организации митинга» — так назвали СМИ материал о повторном задержании бывшего координатора местного штаба Навального. Теперь уже в кучу свалено все: шаман, выборы и их итоги!

«Советский районный суд Улан-Удэ вновь рассматривает материалы в отношении Петра Дондукова, сторонника шамана, идущего в Москву изгонять Путина. Ему вменяют организацию митинга 10 сентября… Как следует из протокола, Дондуков «организовал и провел несанкционированное публичное мероприятие в форме митинга» 10 сентября… Посредством прямого эфира через канал YouTube осуществил оповещение возможных участников, призывал граждан прибыть на площадь Советов. Собрал на площади Советов около 100 граждан, — говорится в документе. — В своих выкриках призывал освободить Д. Баирова и Б. Цыренова, призывал граждан не расходиться, собираться и стоять до освобождения лиц, административно задержанных, призывал собраться с выкриками «Буряты, мы потомки Чингисхана, собирайтесь все».

Давайте немного поразмышляем. Что мы наблюдаем в Бурятии?

Во-первых, исподволь начинает разыгрываться националистическая карта. В призывах «переиграть» выборы мэра присутствует и тот факт, что победитель Игорь Шутенков не бурят, а русский по национальности. При этом он отнюдь не является «варягом». Он работал на должности министра финансов Бурятии (с 2007 по 2017 год), после чего трудился еще два года на посту первого заместителя председателя правительства Бурятии. Вот как описывает слова «протестующего» одно из «независимых СМИ», которое мягко, но педалирует «национальный вопрос»:

«Я [еду] за Игоря Коношанова и за этого бойца — депутата, а еще за человека Навального, которого тоже арестовали. Плюс еще выборы прошли неправильно. Вышел не тот человек, которого хотели. В мэры вышел единоросс, а должен быть Мархаев. Бурят, иркутский бурят причем. Бывший командир ОМОНа, я знаю, как он людей держал, он за каждого человека стоял», — говорит Мишаня».

Во-вторых, целью организаторов беспорядков является отнюдь не мэрский пост. Цели шире и глубже. Попробовать раскачать не столичный, национальный регион. Как это ни странно, но страшилки укроСМИ про «боевых бурятов Путина» в Донбассе тоже важны для создания обратного образа. А что если создать картинку «теперь буряты против Путина»? Вот и начало: «Живущие в США буряты выступили в поддержку протестующих в Улан-Удэ».

В-третьих, не надо забывать и географию и геополитику. Улан-Удэ расположен на восточном берегу озера Байкал. Республика Бурятия с недавнего времени стала входить в состав Дальневосточного федерального округа. В Иркутской области находится крупнейшее месторождение природного газа в восточной части России — Ковыктинское (находится севернее Иркутска). Совсем недавно В. В. Путин заявил, что ПАО «Газпром» должен активнее развивать данное месторождение с целью подачи газа из Ковыктинского месторождения по газопроводу «Сила Сибири» в Китай.

Хотя территориально трубопровод идет мимо Бурятии, нельзя исключать, что именно отсюда наши «партнеры» решили начать атаку на этот газопровод. (С материала про газопровод в Китай, напомним, начал свою карьеру и господин Навальный.) Дело в том, что в состав Иркутской области входит Усть-Ордынский Бурятский округ, население которого в большинстве своем именно буряты. Усть-Ордынский Бурятский округ территориально расположен не так далеко (по меркам Сибири) от Ковыктинского месторождения.

Возможно, есть планы, раскачав ситуацию в Республике Бурятия (г. Улан-Удэ), попытаться использовать солидарность бурят из Усть-Ордынского Бурятского округа и перекинуть недовольство в Иркутскую область, поближе к Ковыктинскому месторождению.

В любом случае вы не ошибетесь, если, получив новость о «протестах» где-то в России, сразу посмотрите на карту и вспомните, какие месторождения, стратегические предприятия и другие важнейшие точки находятся в данном регионе.

Следим за новостями из Иркутской области и Республики Бурятия…

И главное — с провокаторами договориться невозможно. С ними невозможно «по-хорошему».