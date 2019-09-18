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Экономика

ЦБ РФ поддержал идею о блокировке счетов бизнесменов за долги

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ЦБ РФ поддержал идею о блокировке счетов бизнесменов за долги

Москва, 18 сентября. Центральный Банк Российской Федерации поддержал министерство финансов и Федеральную налоговую службу (ФНС) страны в требовании кредитно-финансовым учреждениям блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании задолженностей по налогам. Об этом в среду сообщает издание «Коммерсант».

Согласно информации газеты, позиция российского регулятора основывается на статье 23 Гражданского кодекса РФ, согласно которой индивидуальный предприниматель остается физическим лицом, а также статье 24, которая содержит пункт о том, что ИП отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Кроме того, ЦБ России указал на подтверждение «неразграниченности» частного и предпринимательского капитала у ИП со стороны Конституционного суда (КС), что касается и банковских счетов ИП, пишет «Царьград».

Параллельно регулятор указал на то, что банковские учреждения при блокировке счетов обязаны учитывать ограничения законов на взыскания по задолженности. Так, российским банкам нужно брать во внимание запрет на взимания долгов с пенсионных выплат, необходимость сохранять уровень дохода на уровне МРОТ, сообщает «ФедералПресс».

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Источник: Коммерсант
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