Требования отпустить осужденного за нападение на ОМОН Устинова незаконны — Карнаухов

Москва, 18 сентября. Требования «либеральной тусовки» освободить актера Павла Устинова, вывихнувшего плечо росгвардейцу на незаконном митинге, незаконны, считает общественный деятель Сергей Карнаухов.

В 2009 году Карнаухов выступал в статусе вице-губернатора Кировской области по безопасности и борьбе с коррупцией, инициировал расследование по фактам возможного хищения в «Кировлесе». Он уточнил, что правосудие не должно идти навстречу незаконным требованиям «либеральной тусовки». Как пишет «Политика сегодня», по мнению активиста, таким образом россияне могут окончательно лишить легитимности правоохранительные органы.

В понедельник, 16 сентября, Тверской суд Москвы признал виновным Павла Устинова, который напал на бойца ОМОНа во время незаконного митинга, прошедшего в столице 3 августа. Провокатора приговорили к 3,5 года колонии общего режима.

После оглашения приговора появилась петиция за освобождение Устинова. Пользователи Сети высказались за его освобождение.

Напомним, фигурантами объединенного уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей после незаконного митинга, прошедшего в Москве 27 июля, ранее стали 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.

Позже стало известно, что действия пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля переквалифицируют на административные нарушения. Речь идет о Сергее Абаничеве, Данииле Кононе, Валерии Костенко, Владиславе Барабанове и Дмитрии Васильеве.

Организаторами незаконного митинга 27 июля и нескольких других несанкционированных акций, прошедших в столице этим летом, выступили представители так называемой «оппозиции»: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие сторонники скандального блогера Алексея Навального, которых правомерно не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму, поскольку они предоставили поддельные подписи.

Особенно здесь отличилась Любовь Соболь, почти 15% подписей которой оказались фальшивыми. Отметим, что так называемая «оппозиционерка» неоднократно становилась центральной фигурой скандалов, связанных с фальсификацией подписных листов. Например, столичные правоохранители обнаружили в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, Соболь и ее «коллеги» не постеснялись использовать подписи мертвецов.

Вместо того, чтобы действовать в рамках закона и обращаться в суд, «оппозиционеры» устроили в Москве несколько несанкционированных митингов. Напомним, что незаконный митинг, прошедший в столице 27 июля, который заявлялся как «мирная акция», вылился в массовые беспорядки и нападения на полицейских, обеспечивающих безопасность жителей и гостей столицы.