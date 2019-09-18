Российские фирмы хотят сочетать продажи и инвестиции в Сирию

Москва, 18 сентября. Российские фирмы при обсуждении сотрудничества с сирийскими коллегами ищут варианты, которые позволят сочетать традиционные продажи с инвестициями в страну. Об этом рассказал журналистам глава российской делегации на выставке о восстановлении инфраструктуры Сирии Rebuild Syria Игорь Матвеев.

В текущем году в выставке принимают участие 10 отечественных компаний из семи регионов​​​. По словам Матвеева, это достаточно широкий профиль российских фирм, которые хотят поучаствовать в экономическом восстановлении Сирийской Арабской Республики, сообщает РИА Новости.

Он указал на то, что в минувший вторник делегация провела переговоры с Сирийским агентством по инвестициям и министерством промышленности САР. 18 сентября должен пройти круглый стол с участием российских и сирийских бизнес-кругов под эгидой Российско-сирийского делового совета.

Матвеев обратил внимание, что российские предприятия надеются понять «алгоритмы возможного сотрудничества с сирийской стороной» с учетом нехватки внутреннего финансирования в САР на фоне кризиса в республике.

Он также уточнил, что неустойчивый статус сирийской лиры на сегодняшний день не играет большой роли. По его словам, во время «откровенной» беседы в министерстве промышленности Сирии обе стороны пришли к консенсусу о необходимости неких «нетрадиционных» методов выйти из замкнутого круга, связанного с дефицитом финансирования в САР.

Напомним, вооруженный конфликт в САР продолжает с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над «Исламским государством»1 (группировка запрещена в России) в Ираке и Сирии. Сегодня власти страны занимаются политическим урегулированием, экономическим восстановлением и работают над возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.