Цискаридзе призвал молиться за Заворотнюк

Москва, 18 сентября. Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по данным СМИ, обнаружили последнюю стадию рака головного мозга, является прекрасным и талантливым человеком, надо верить и ждать хороших новостей касательно ее здоровья. Об этом заявил друг актрисы, прославленный артист балета, руководитель Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.

В разговоре с корреспондентом Kp.Ru Цискаридзе выразил надежду на то, что медики обязательно помогут звезде сериала «Моя прекрасная няня».

«Анастасия Заворотнюк прекрасная, талантливая актриса. Что можно говорить о ее недуге сейчас… Надо только молиться и ждать, когда придут хорошие вести. Я верю, что врачи помогут», — сказал артист балета.

Он заметил, что сейчас нужно «молиться, чтобы все было хорошо», а «не сотрясать воздух разговорами». По словам Цискаридзе, ему очень тяжело говорить на тему болезни российской артистки, которая для него является настоящим другом.

«Я молюсь за Настю. Я Настю очень люблю и очень уважаю. Надеюсь, что все у нее будет хорошо. Мы с ней много работали и очень дружим», — поделился Цискаридзе.

Он заметил, что верить в страшный диагноз Заворотнюк ему не хочется, так как официальных заявлений еще нет. Цискаридзе в конце беседы выразил надежду на то, что все-таки болезнь отступит.

Напомним, информация о том, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга, а в настоящее время она находится в коме, появилась в ряде СМИ. Однако официального заявлений на этот счет не поступало. Информацию о страшной болезни подтвердил продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин. По его словам, у Заворотнюк действительно последняя стадия рака мозга, она находится в тяжелом состоянии, к актрисе пускают только близких родственников.

По последним данным, звезду сериала «Моя прекрасная няня» подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом пишет «Газета.ru». Актриса находится в состоянии медикаментозной комы. Ранее появилась информация, что Заворотнюк перенесла трепанацию черепа в Германии. Сложную операцию провели в попытке удалить злокачественную опухоль мозга.