РПЦ призвала помочь пострадавшим от террористов христианским общинам в Сирии

Нур-Султан, 18 сентября. Христианским общинам Сирии и Ирака нужна помощь после действий боевиков. Об этом заявил секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межрелигиозным отношениям РПЦ Димитрий Сафонов.

Он подчеркнул, что РПЦ крайне обеспокоена бедственным положением христиан, особенно на Ближнем Востоке и в Африке. В частности, общинам в Сирии и Ираке террористы и военные действия нанесли тяжелейший урон.

В Африке и странах южнее Сахары происходит самый настоящий геноцид христиан. Боевики убивают их, похищают, требуя выкуп, сжигают их дома и разрушают храмы. Кроме того, нападения происходят и в Юго-Восточной Азии, Индии, Шри-Ланке, Пакистане, Филиппинах.

«Полагаем, что такие вызовы не должны оставаться без ответа со стороны религиозных лидеров и людей доброй воли», — добавил Сафонов.

Проблему гонения христиан подняли на ХVIII заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. На нем присутствуют представители мировых религий из 19 стран, уточняет ТАСС.