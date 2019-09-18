Нурмагомедов рассказал, когда он завершит карьеру

Махачкала, 18 сентября. Российский боец смешанных единоборств (ММА) и действующий чемпион абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, когда он планирует завершить спортивную карьеру.

В интервью Первому каналу 30-летний боец рассказал, что он сможет на высоком уровне провести еще три или четыре боя. Нурмагомедов отметил, что пик физической формы его отца пришел примерно в 32-33 года.

«После 33 он (отец) чувствовал, что он уже на спаде», — сказал чемпион.

Спортсмен обратил внимание на то, что его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов пообещал, что как только увидит на тренировках сына какие-то недочеты, то моментально об этом сообщит.

В настоящее время боец MMA планирует довести количество своих побед до 30.

Напомним, 8 сентября в рамках турнира под эгидой UFC Нурмагомедов победил представителя США Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде и второй раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. В активе россиянина 28 побед и ноль поражений.

Как ранее заявил чемпион Европейских игр 2019 года в весовой категории до 91 кг Муслим Гаджимагомедов, Нурмагомедов не сможет победить американского боксера Флойда Мейвезера — младшего в том случае, если поединок состоится не по правилам ММА. По его словам, 42-летний Мейвезер имеет колоссальный опыт, сообщал RT.