Минпросвещения РФ призывают не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

Москва, 18 сентября. Министерство просвещения Российской Федерации призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку. С соответствующей инициативой выступила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Она подчеркнула, что стоит сделать так, чтобы школьники сдавали Единый государственный экзамен после 11 класса и Основной госэкзамен после 9 класса по иностранному языку на добровольной основе. Текст обращения есть в распоряжении RT.

Также в Национальном родительском комитете подчеркнули, что учащиеся школ будут вынуждены тратить большое количество времени и сил на подготовку к ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку в ущерб изучению других предметов, в том числе русского языка, математики, истории. Кроме того, как подчеркнула Волынец, родителям нужно будет выделять дополнительные деньги на подготовку детей к соответствующим экзаменам.

«С учетом того, что в наших школах иностранные языки и так изучаются в обязательном порядке, считаем недопустимым введение обязательного ЕГЭ и ОГЭ. Требуем проведения широкого общественного обсуждения введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку и отмены этого нововведения», — подчеркивается в сообщении.

Отметим, планируется, что иностранный язык в обязательном порядке должны будут сдавать школьники с 2020 года. Кроме того, министр образования и науки РФ Ольга Васильева ранее назвала возможную дату включения истории в список обязательных предметов ЕГЭ. По ее словам, это может случиться также в 2020 году.

Как напоминает «Газета.ru», сдача Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена вскоре может измениться. Экзамены намерены перевести в компьютерную форму, а задания для школьников могут стать индивидуальными.