Политолог объяснил, зачем США предлагают ЕС совместные проекты на Украине

Москва, 18 сентября. Управление координатора Госдепартамента США по вопросам помощи Европе и Евразии предложило ЕС совместные проекты на Украине.

Госдепартамент опубликовал грант для финансирования проектов, направленных на интеграцию Украины в ЕС, укрепление демократии в стране и обеспечение ее энергетической и кибербезопасности. Предполагается, что программа Emerging Donors Challenge Program должна быть реализована вместе с европейскими странами. В документе указаны 11 «новых стран-доноров» — Болгария, Хорватия, Венгрия, Чехия, Эстония, Польша, Латвия, Литва, Словения, Румыния, Словакия.

США берут на себя не более 50% стоимости инициативы, остальная часть ложится на партнера из Европы. Срок реализации совместной программы по Украине не должен превышать 1,5 года.

Политологи убеждены, что этот шаг Вашингтон предпринимает, чтобы сохранить влияние на европейском континенте.

«Это пример четкой, продуманной, планомерной работы по сохранению своего места в мире, по сохранению влияния на союзников, — приводит RT слова профессора кафедры сравнительной политологии РУДН Юрия Почты. — Примечательно, что Соединенные Штаты не хотят нести бремя расходов, подключают целых 11 стран».

Эксперт пояснил, что в США обеспокоены желанием многих европейских стран начать восстанавливать отношения с Россией после кризиса 2014 года.

«Они [направления взаимодействия в рамках программы] как бы в завуалированной форме содержат требование порвать с Россией, обеспечить превращение Соединенных Штатов в ключевого или даже монопольного поставщика энергоресурсов уже по своим ценам», — убежден он.

Почта констатировал, что Вашингтон не волнует ситуация на Украине — на первое место он ставит собственные экономические интересы.