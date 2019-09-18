Россия в июле сократила вложения в госдолг США на 2,35 млрд долларов

Вашингтон, 18 сентября. Российская Федерация в середине лета продолжила сокращать вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов, снизив их уровень до 8,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в данных американского Минфина.

По информации ведомства, из указанной суммы 6,239 миллиарда приходятся на долгосрочные бумаги и 2,262 — на краткосрочные. Уточняется, что вложения Москвы уменьшились на 2,35 миллиарда долларов. На сегодняшний день Россия не входит в топ-30 крупнейших держателей американского долга.

Как сообщала «Газета.Ru», с весны прошлого года Россия существенно сокращала вложения в американские бумаги, при этом в сентябре и октябре того же года было зафиксировано небольшое наращивание вложений в казначейские бумаги Вашингтона. В ноябре 2018 года российская сторона снова приступила к сокращению вложений в государственные облигации США.

Первое место в списке крупнейших держателей американского долга в июле второй месяц кряду занимает Япония с долей вложений в 1,131 триллиона долларов, что на 7,9 миллиарда больше, чем в июне. За ней расположились Китай и Британия.