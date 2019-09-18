Нью-Дели, 18 сентября. В индийском городе Сагар мужчине по имени Шьям Лал Ядав удалили «дьявольский» рог размером 10,2 сантиметра. Отмечается, что нарост на голове фермера появился около пяти лет назад после травмы от удара.

Сначала мужчина не придавал значения новообразованию в виде шишки. Как пишет издание Mirror Online, 74-летний фермер просил парикмахеров справиться с отростком. Когда они не смогли это сделать, мужчина попытался сам отрезать рог, но уплотнение все время росло. Индус решил обратиться в лечебное учреждение, когда нарост невозможно стало прикрывать головным убором.

Four-inch devil's horn removed from 74-year old man's head in India (surgery photos) https://t.co/uZWzU7xSLE pic.twitter.com/2mYdR9kxwm — Ladun Liadi (@Ladunliadi) September 17, 2019

Врачи подтвердили, что у фермера на самом деле растет рог. Новообразование состоит из кератина, как человеческие ногти или волосы. Жителю Индии удалили 10-сантиметровый «дьявольский» рог. Биопсия показала, что новообразование было доброкачественным.

По данным «МИР 24», как объяснили медики, подобное заболевание является редким, одной из причин роста «дьявольского рога» называют воздействие солнечных лучей.

Ранее сообщалось, что врачи удалили у мальчика в Индии 526 лишних зубов. Операция, которая продолжалась несколько часов, прошла успешно. В удаленном наросте весом в 200 граммов медики насчитали не менее 526 мелких зубов размером от 0,1 до 15 миллиметра. При этом у каждого зуба были корень, коронка и эмаль. Теперь у мальчика 21 зуб, что нормально для его возраста, однако к 16 годам ему потребуются зубные импланты.

«Когда мы получили результаты компьютерной томографии, мы сомневались, что операция пройдет успешно. Но потом мы набрались смелости и пошли на риск», — рассказал отец мальчика.

Что стало причиной подобной аномалии — неизвестно, однако врачи подозревают, что опухоль могла образоваться из-за излучения местной сотовой вышки или генетического заболевания.

Отметим, что в последний раз подобный случай происходил в Индии в 2014 году, когда во рту у пациента врачи нашли 232 зуба.

Ранее сообщалось, что группа ученых из России и Японии обнаружила клетки, которые могут отвечать за процесс образования зубной ткани у человека. Это открытие может быть использовано для выращивания искусственных зубов. До этого ученые пытались использовать стволовые клетки для выращивания зубов, однако этот эксперимент не увенчался успехом — на полученных образцах не было эмали.