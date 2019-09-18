Роскачество рассказало, как правильно выбрать белое вино

Москва, 18 сентября. Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбрать белое вино. По их мнению, россиянам стоит присмотреться к отечественному вину.

В ведомстве напомнили, что самой большой популярностью пользуются белые вина Италии, но и российские вина тоже набирают популярность, а по цене они гораздо дешевле итальянских.

В первую очередь эксперты советуют не покупать вино в «пакетах», потому что в таком виде продаются винные напитки или продукция не самого высокого качества. Стоит обратить внимание, чтобы на этикетке было обозначение ЗГУ: «вино защищённого географического указания».

Вино должно быть чистого, прозрачного цвета, посторонние включения исключаются. Янтарный цвет может быть сигналом, что вино неправильно производили или хранили, и в итоге оно окислилось. При хранении в магазине важно, чтобы на него падал прямой солнечный свет или яркий свет от подсветки расположенных рядом полок.

Что касается цены, то в Роскачестве рекомендуют не покупать вино дешевле 250 рублей за бутылку. По словам замглавы Роскачества Ильи Лоевского, качественное вино по такой цене могут выпускать только отдельные крупнейшие производители с площадями виноградников от тысячи гектаров.

Из отечественных сортов стоит обратить внимание на крымский сорт «Кокур белый» или донской автохтон «Сибирьковый». Эксперты обратили внимание, что уже этой осенью на полках магазинов появится много недорогих белых российских вин урожая 2018 года. Именно на них и стоит остановить свой выбор.