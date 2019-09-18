Москва. 18 сентября. Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко подтвердил неизменность позиции Вашингтона в вопросах поддержки Украины. Об этом сообщила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Во время разговора госсекретарь поздравил коллегу с его недавним назначением. Помпео заверил главу МИД Украины в поддержке США. При этом Помпео уточнил, что Украина проводит реформы по борьбе с коррупцией, укреплению верховенства закона и созданию здоровой экономической среды. Пристайко, в свою очередь, поблагодарил США за «неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности» Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером подтвердил, что евроинтеграция и курс на вхождение в НАТО останутся неизменными составляющими внешней политики Киева.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Юнкера «за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии». Краткий отчет о встрече в Брюсселе появился в официальном микроблоге пресс-службы в Twitter.

Отметим, что евроинтеграция и стремление в НАТО были любимыми коньками предшественника Зеленского Петра Порошенко. Он неустанно обещал украинцам светлое европейского будущее и «приближал» ВСУ к стандартам НАТО, в частности, заменив береты украинских десантников.

Несмотря на то, что Зеленский «задекларировал» незменность курса пятого президента Украины, он успел пошутить, что считает себя «лучше Порошенко». Об этом он успел заявить, когда Юнкера спросили, не скучает ли он по старому главе украинского государства.

В сентябре стало известно, что США завершили пересмотр программ военной помощи Украине, Вашингтон принял решение выделить Киеву около 140 миллионов долларов. Об этом сообщил помощник американского госсекретаря по военно-политическим делам Кларк Купер.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть военную помощь Киеву, чтобы убедиться в использовании средств в интересах Вашингтона. В 2019 финансовом году такая поддержка в соответствии с военным бюджетом США составляет 250 миллионов долларов. Заняться ревизией должны были министр обороны Марк Эспер и уже бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

«Мы направили официальное уведомление относительно наших счетов, из которых производится выделение помощи в сфере безопасности Украине. Я говорю в целом о примерно 140 миллионах долларов», — заявил в четверг Купер.

Отметим, за последние пять лет США выделили Украине в рамках программы содействия в общей сложности порядка 1,5 миллиарда долларов.

Как заявил ранее в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, депутат Александр Шерин, Украине придется возвращать полученную от США помощь «натурой», в виде территорий и предприятий.

Отметим, что Россия неоднократно предостерегала Штаты от поставок на Украину вооружений. Против продажи оружия Киеву высказывались и многие европейские политики, которые называли такие шаги рискованным путем выхода из кризиса.